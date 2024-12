Oasport.it - LIVE Baskonia-Virtus Bologna, Eurolega basket in DIRETTA: comincia il primo quarto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.29 Ecco il quintetto di: Pajola, Tucker, Clyburn, Shengelia, Zizic. Quintetto: Howard, Forrest, Sedekerskis, Hall, Moneke.20.27 In corso la presentazione delle squadre.20.20 Spicca l’assenza di Marco Belinelli nelle file delle V nere: forfait dell’ultimo minuto per un fastidio muscolare alla coscia destra. Il capitano bianconero verrà valutato nella giornata di domani con accertamenti strumentali.20.15 Questi i 12 scelti da Ivanovic per stasera: Cordinier, Pajola, Clyburn, Visconti, Shengelia, Hackett, Grazulis, Morgan, Polonara, Diouf, Zizic, Tucker.20.10 Serve un cambio di passo in Europa per laSegafredo. La vittoria nel big match di campionato ai danni di Milano può rilanciare la squadra del subentrato coach montenegrino Ivanovic.