L’intrigante potere aesthetic di Forte dei Marmi durante i mesi freddi

Quando sei il buen retiro vacanziero degli Agnelli, ma pure di una serie variegata di intellettuali che va da Thomas Mann ad Aldous Huxley, de Chirico e Guttuso, non c’è molto lavoro da fare per divenire attraente agli occhi dei turisti locali e stranieri che accorrono ogni anno sulle tue spiagge (pardon, ai bagni). E infatti, la zona, rinominatadeinel 1788 dopo che il granduca di Toscana Pietro Leopoldo I di Lorena vi fece edificare ilLorenese, vive ancora oggi in una sua atmosfera sospesa, con famiglie che hanno casa e tenda nel bagno di riferimento, da generazioni: ci si saluta quando ci si trova sul bagnasciuga, ci si conosce, si arriva in spiaggia con delle vecchie bici un po’ arrugginite, le stesse che i residenti estivi hanno in garage da anni, e che passano di generazione in generazione senza temere l’obsolescenza programmata.