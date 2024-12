Sport.quotidiano.net - Leonardo: “Il Milan di Berlusconi una macchina perfetta. Ha rivoluzionato il calcio”

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 12 dicembre 2024- "Ildi? Una", così torna a parlaredella squadra che lo vide protagonista come giocatore, dirigente e allenatore, durante l’intervista a "Stasera c'è Cattelan - Supernova". La rivoluzione di"Ci sono stati tre grandi- prosegue - ildi Sacchi, ildi Capello e ildi Ancelotti. Sono stati 3che hanno vinto tutto, e non solo vinto tutto, ma in un modo che ha mandato un messaggio al mondo in una maniera totalmente moderna diversa e vincente. Galliani? Ha una visione d'insieme molto importante.invece ha portato tante cose al, la comunicazione, la pubblicità, è stata una rivoluzione". L’impatto degli sceicchi nello sportha poi lavorato anche nel Psg degli sceicchi.