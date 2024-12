Linkiesta.it - Le ragioni del fallimento dell’economia tedesca

A molti tedeschi piaceva vedere il proprio Paese come un leader globale nella lotta al cambiamento climatico. Nonostante la Germania sia responsabile solo dell’1,5 per cento delle emissioni di CO2 di origine antropica a livello mondiale, i nostri ambientalisti sostenevano che la Germania potesse fungere da modello per le altre nazioni. Questi autoproclamati salvatori del mondo ritenevano che se la Germania avesse aperto la strada, gli altri l’avrebbero presto seguita. Ma ora sembra che la Germania sia diventata più un esempio negativo che un modello. La situazione economicapeggiora di mese in mese. La crescita è inferiore a quella di quasi tutti gli altri Paesi Ocse.Basf, un tempo la più grande azienda chimica del mondo, sta tagliando migliaia di posti di lavoro in Germania, reindirizzando diversi miliardi di euro di investimenti in Cina.