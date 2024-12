Metropolitanmagazine.it - Jenny Urtis per la prima volta fa coming out: “Si, sono una donna trans”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Da circa un anno a questa parteha iniziato a cambiare il proprio aspetto indossando sempre più spesso abiti femminili e facendosi crescere i capelli. A giugno del 2023, fra le pagine di Novella 2000, ha dichiarato: “Ogni tanto mi sento Giacomo e ogni tanto, maanche gli altri, rivolgendosi a me come, a crearmi confusione.in una fase che mi vede con un gigantesco punto di domanda in faccia, non avendo ancora fatto chiarezza in me stesso”., tuttavia, in questo anno e mezzo non ha mai usato etichette per descriversi, loha fatto per laieridurante un’intervista per MowMag e ha usato per descrversi la frase.“I genitori non dovrebbero mai intromettersi nelle questioni sentimentali dei figli” – ha esorditocommentando un video del Grande Fratello – “Ma forse parlo così perché è un tasto dolente, mi tocca molto da vicino.