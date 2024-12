Cityrumors.it - Imu dicembre: esenzione addirittura doppia per queste famiglie

Il 16scadono i termini per il pagamento dell’ultima rata dell’Imu, alcunepotranno godere dellaLa riforma dell’Imu, prevista per il prossimo anno, dovrebbe semplificare il sistema di tassazione. Una decisione presa per facilitare il pagamento dell’imposta municipale unica, nonostante così facendo questa rischi di diventare ancora più pesante per tutti coloro i quali hanno deciso di approfittare del Super Bonus del 110% con il conseguente aggiornamento delle rendite.Imuper– Cityrumors.it 20241211Intanto, il 16andrà pagata l’ultima rata quindi interessante potrebbe essere andare a dare un’occhiata alla situazione generale. In tal senso, Legge di Bilancio del 2024 aveva prorogato per quest’anno un aiuto anche per le zone colpite dai terremoti più recenti, garantendo le esenzioni per alcune regioni.