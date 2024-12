Nerdpool.it - Il remake di American Psycho trova il suo Patrick Bateman

Austin Butler, star di Dune: Part Two, ha ottenuto il ruolo dineldisviluppato da Lionsgate e Frenesy Films. Fino a pochi giorni fa, si vociferava che Butler, Cooper Koch di Monster e Jacob Elordi di Saltburn fossero tutti in lizza (o sperassero di ottenere il ruolo). Ora, sembra che Guadagnino abbiato il suo protagonista. Si tratta della prima importante notizia di casting per questo nuovo; ilsarà diretto dal regista di Challengers Luca Guadagnino, con una sceneggiatura di Scott Z. Burns (Effetti collaterali, The Bourne Ultimatum), e con Sam Pressman – figlio del produttore del film originale, Edward Pressman – come produttore esecutivo.Austin Butler è stato protagonista di una corsa fulminante negli ultimi anni. L’ex attore di Nickelodeon ha continuato a macinare un po’ di fama mediocre negli anni da giovane adulto del 2010; il grande successo è arrivato nel 2022 con il ruolo candidato all’Oscar in Elvis di Baz Luhrmann, a cui Butler ha dato seguito con acclamate interpretazioni in film come The Bikeriders e serie televisive come Masters of the Air di Apple TV+.