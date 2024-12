Ilgiorno.it - Il pendolare pavese, una figura mitologica condannata ai ritardi

Leggi su Ilgiorno.it

Moroni Se siete pendolari in provincia di Pavia e avete mai sognato di arrivare in orario, sappiate che probabilmente state chiedendo troppo. Trenord conferma: i treni pavesi sono i peggiori della Lombardia per puntualità. A settembre, oltre il 10% dei convogli ha accumulatosuperiori a 15 minuti, una prestazione che potrebbe far impallidire persino i treni della ben nota ex Circumvesuviana. Le linee “incriminate“? Un tris d’oro del disagio: la S13 Pavia-Milano, la Mortara-Vigevano-Milano e la Stradella-Pavia-Milano. Non importa, infatti, che il sistema di monitoraggio sia stato “aggiornato“. Ora la puntualità si misura con la generosità di un quarto d’ora di ritardo invece dei soliti 5 minuti. Il problema persiste e peggiora. Insomma, cambiare le regole del gioco non ha portato fortuna a Trenord.