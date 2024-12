Terzotemponapoli.com - Il Napoli e il ‘mal di gol’: parla Ciro Troise

Nel corso della trasmissione ‘Terzo Tempo Calcio’ in onda su Televomero hato anche. Di seguito le dichiarazioni del giornalista del Corriere del Mezzogiorno. “Non penso che Simeone sia la soluzione, ma almeno mettere il dubbio sul fatto che Lukaku non debba essere sempre il titolare. Non ha il posto fisso, citando Checco Zalone. Lo dico con la morte nel cuore, Juan Jesus nel livello delnon ci può stare. Lo pensa anche il club partenopeo che cerca un difensore. È giusto dire che Raspadori è un giocatore di livello”.Questotra le ‘piccole’ e le big.“Ilha il settimo attacco, lo ha ammesso Conte dicendo ‘i numeri sono inconfutabili’. Eccetto Verona, ilha battuto tutte le piccole, con le big del campionato invece l’attacco quando il livello è più alto fa più fatica.