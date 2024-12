Ilrestodelcarlino.it - Il galà dei Club service. Solidarietà e divertimento per la ricerca oncologica

Anche la tredicesima edizione delnatalizio deidi Cesena va in archivio portando con sé la soddisfazione degli organizzatori per la somma raccolta, 19mila euro destinati alla. Il che porta a complessivi 210mila euro i fondi che con regolarità, anno dopo anno, vengono erogati, grazie alla comunione di intenti tra, all’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori (Irst) "Dino Amadori" Irccs combinando intrattenimento, informazione scientifica e. Ha divertito il pubblico il comico romano Andrea Perroni, reduce dalla conduzione di "Binario 2" di prima mattina su Rai 2. Sul palco cesenate ha portato il suo spettacolo "La fine del mondo", un mix di narrazione, imitazioni, canzoni e parodie ironizzando sulle nevrosi che costellano la nostra quotidianità.