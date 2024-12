Agendaitaliana.it - Giorgia Meloni è la persona più potente d’Europa per il 2025

, Premier italiana, è stata elettapiùdalla testata Politico. Scopri come ha conquistato questo riconoscimento. La Premiersi è guadagnata il titolo dipiùper il, secondo la prestigiosa testata Politico. La decisione, annunciata attraverso un post su X, ha acceso il dibattito internazionale sul ruolo dell’Italia nello scenario globale. «Un tempo liquidata come ultranazionalista, l’influenza del Primo Ministro italianosu Bruxelles — e ora su Washington — la rende forte a livello globale», si legge nel post che accompagna la pubblicazione della classifica annuale.: un riconoscimento internazionale per la Premier italiana Nella descrizione del riconoscimento, Politico sottolinea le origini politiche della leader italiana.