Anteprima24.it - Giorgia, Coez, i 4 giorni per Pino Daniele: il Capodanno di piazza

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiL’aria di Natale ormai si respira in ogni angolo, non certo per il freddo pungente di questi, ma perchè luci, colori e sapori tipici del periodo considerato come il più suggestivo dell’anno, hanno orami invaso case e strade dopo l’aperitivo di Novembre.E mentre cominciano ad organizzarsi cene aziendali, si attende l’arrivo di parenti e amici che vivono fuori porta, tra un regalo e l’altro ecco che comincia a ribalzare la domanda da un milione di dollari: “Che fai a?”.Cenoni a parte da consumare tra le mure domestiche o fuori casa, giovani ma anche meno giovani non vogliono rinunciare al celeberrimo conto alla rovescia ine a suon di musica. Se poi c’è il concerto del cantante preferito, alla diventa un gioco da ragazzi a qualunque età.In Campania è già tutto pronto a NAPOLI che si prepara ad ospitare inPlebiscito qattrodi eventi, con la serata clou che si terrà naturalmente il 31 dicembre e sarà dedicata a, nel decimo anniversario della scomparsa, con grandissime star come Loredana Bertè, James Senese, Sal Da Vinci, Massimiliano Gallo e Raiz, solo per citarne alcuni.