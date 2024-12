Ilfattoquotidiano.it - Gestione illecita di rifiuti e scarico abusivo di reflui industriali: sequestrato un impianto a Caivano – Video

Undi(Napoli) che si occupa delladeiprovenienti dalla raccolta differenziata (plastica, carta e cartone) di numerosi Comuni delle province di Napoli, Caserta e Salerno è statodai carabinieri del Comando Gruppo per la Tutela Ambientale e da quelli del Comando provinciale di Napoli in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip del tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura.Il rappresentante della società deve rispondere didie didi. Secondo gli investigatori l’attività dideiprovenienti dalla “differenziata” da parte dell’azienda sarebbe avvenuta in maniera difforme.Il gip presso il tribunale di Napoli, come richiesto dalla Procura, ha nominato un amministratore giudiziario al quale affidare l’attività di