Zon.it - Fisciano, 44enne arrestato: trovato con 10 kg di marijuana durante una perquisizione domiciliare

Un uomo di 44 anni, residente a, è finito agli arresti domiciliari dopo essere stato fermato dai carabinieri per un controllo di routine.l’ispezione, è statoin possesso di alcuni grammi di, fatto che ha portato a unapresso la sua abitazione, rivelando la presenza di 10 kg di sostanza stupefacente.La scoperta e il sequestroLa, condotta dal Nucleo Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino, ha portato alla scoperta di una stanza chiusa a chiave contenente 10 kg diconservata in sacchi, oltre a un bilancino di precisione e una termosaldatrice. Questo ha sollevato il sospetto che l’uomo possa essere coinvolto in un traffico di stupefacenti più ampio.Secondo gli investigatori, la quantità di droga e il materiale per il confezionamento rinvenuti non lasciano pensare a un uso personale, ma a una possibile attività di spaccio.