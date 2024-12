Movieplayer.it - Daisy Ridley entra in azione per salvare degli ostaggi nel trailer di The Cleaner

A febbraio arriverà nei cinema americani il thriller The, con stare Clive Owen, diretto da Martin Campbell. Il 21 febbraio arriverà sugli schermi americani l'action movie The, con protagonista, di cui è stato condiviso ilufficiale. Nel video si assiste a quello che accade alla giovane protagonista mentre è impegnata a compiere delle pulizie in un edificio che un gruppo di radicali attivisti prende di mira durante un evento molto glamour. Il team che ha realizzato il thriller Theè diretto da Martin Campbell, mentre la sceneggiatura è firmata da Simon Uttley. Nel cast, oltre alla protagonista, ci saranno anche Taz Skylar, Clive Owen, Flavia Watson, Ray Fearon, Rufus Jones, .