Congresso della Lega Lombarda, le strategie dietro i candidati e la linea di Salvini

Una corsa a due per illombardo. È rimasto inascoltato l’appello di Matteoper una assise unitaria. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle firme, almeno 60, raccolte tra i deti eletti in ogni provincia, sono due le candidature ufficiali all’ambito posto di segretarioin Lombardia. Una poltrona che, negli anni, è stata occupata da Umberto Bossi e poi da Roberto Calderoli e Giancarlo Giorgetti. Isono il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo, monzese, 53 anni, e il coordinatoreGiovani, Luca Toccalini, deputato 34enne, originario del Milanese. In campagna da oltre un anno, Romeo sarebbe il favorito sulla carta, anche se Toccalini ha contestato pubblicamente i numeri diffusi da Calderoli (che lo davano in svantaggio 40 a 60) parlando di un testa a testa.