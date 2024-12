Unlimitednews.it - Confagricoltura lancia Competition Plan “Settore è cuore dell’economia”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “L’agricoltura è ilpulsante della nostra economia e della nostra società. Ma più di tutto, è la base della nostra speranza per un futuro migliore”. Così il presidente di, Massimiliano Giansanti, ha concluso il suo discorso all’assemblea invernale di Roma,ndo un“per guidare ilagricolo verso una nuova fase di competitività, in cui ogni decisione e ogni azione contribuiscano a creare valore, tutelare il territorio e rafforzare la posizione del nostro Paese nei mercati internazionali”. Si tratta di “un’iniziativa strategica per ridefinire il futuro dell’agricoltura italiana e posizionarla come leader a livello globale”, non solo “una dichiarazione d’intenti, ma un vero e proprio programma d’azione che traduce le idee in risultati concreti”, ha sottolineato.