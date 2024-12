Lanazione.it - Campanile 850, un racconto per immagini: il libro celebrativo della Torre di Pisa

, 12 dicembre 2024 - È stato presentato oggi "850. Unper", ilche sarà distribuito in abbinamento gratuito con La Nazione sabato 14 dicembre, in tutte le edicoleprovincia die che celebra i festeggiamenti dell'850/o anniversario. "Questa bella pubblicazione - ha spiegato il presidente dell'OperaPrimazialena, Andrea Maestrelli -, è un atto di testimonianza, ma anche un modo per sancire una nuova ripartenza. E' il nostro modo di suggellare la filosofia con la quale, raccogliendo anche i suggerimenti dell'arcivescovo Giovanni Paolo Benotto coniughiamo conservazione dei monumenti e il messaggio di spiritualità che essi veicolano in tutto il mondo". La presentazione delsi è svolta nell'auditoriumPrimaziale alla presenza dei rappresentanti del comitato scientifico e del comitato promotore dei festeggiamenti e di due classi, la IB e la IIIC del liceo artistico "Russoli" ed è stata l'occasione per fare un bilancio dell'anno appena trascorso ma anche per delineare gli obiettivi futuri.