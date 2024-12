Brasile Lula sarà operato di nuovo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.00 Il presidente brasiliano, Luiz Inacioda Silva,sottoposto nelle prossime ore a unintervento chirurgico alla testa dopo l'emorragia interna che lo ha colpito lunedì. Lo hanno reso noto i medici dell'ospedale di San Paolo dov'è ricoverato. Ilintervento "fa parte della programmazione terapeutica" e ha come obiettivo quello di "fermare completamente il flusso di sangue intracranico" L'emorragia non ha interessato il cervello,dicono i medici.sta bene:in terapia intensiva per almeno 48 ore.