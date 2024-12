Lapresse.it - Autonomia: Conte, continuiamo battaglia, chi vuole secessione si fermi

Roma, 12 dic. (LaPresse) – “Prima l’abbiamo demolita con i ricorsi alla Corte Costituzionale, ora registriamo un altro passo in avanti verso il referendum contro lo scellerato progetto dell’differenziata che spacca l’Italia”. Così il leader del M5S Giuseppesui social. “La Cassazione ci ha dato ragione, riconoscendo come legittimo il quesito referendario per cancellare quel poco che rimane del progetto di Meloni, Salvini e Tajani!in tutte le forme la nostracontro una scelta che cancella diritti e servizi per tantissimi italiani.