Lanazione.it - Assemblea annuale di Cia: ungulati, acqua e valore delle produzioni le priorità

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 12 dicembre 2024 – Tutelaaree interne. Contenimento della fauna selvatica. Valorizzazione dell’agricoltura all’internofiliere. Potenziamentorisorse irrigue. Politiche a sostegno della manodopera. Sono queste i principali temi su cui lavorerà Cia Arezzo nel 2025. Lo ha stabilito l’provinciale riunita in seduta prenatalizia in un luogo simbolo della città: il Quartiere di Porta Santo Spirito – Giostra del Saracino. Alla presenza del Presidente di Cia Toscana Valentino Berni e del Direttore Giordano Pascucci, la riunione di fine anno, è stata l’occasione per la Presidente Serena Stefani e il Direttore Massimiliano Dindalini per fare il punto sotto l’attività svolta negli ultimi dodici mesi e per tracciare le coordinate su cui poggerà il lavoro dell’anno in arrivo.