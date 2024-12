Iodonna.it - Appuntamento stasera alle 21.15 su Sky Uno – e in streaming su NOW. A giudicare gli aspiranti cuochi, l'inossidabile trio formato da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli

La cucina più famosa della televisione riapre.21.15 su Sky Uno – e insu NOW – va in onda la prima puntata di MasterChef 2024. Nuoviconcorrenti sono pronti a conquistare i giudici per ottenere l’ambito grembiule. Tante le novità di questa edizione, targata Endemol Shine Italy, che regalerà al vincitore 100mila euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del proprio libro di ricette e un corso di alta formazione presso ALMA – La scuola internazionale di cucina italiana. In attesa di “MasterChef 14”, i giudici scrivono le letterine a Babbo Natale X Leggi anche › “MasterChef 13”, la vincitrice è Eleonora Riso Masterchef 2024 dasu Sky con nuovi concorrentiDopo la vittoria di Eleonora Riso, chi sarà il nuovo MasterChef italiano? È ancora presto per immaginarlo, ma da questa sera i telespettatori cominceranno a conoscere le decine diamatoriali che si alterneranno ai fornelli.