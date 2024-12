Bergamonews.it - Accademia dello Sport, un Natale bellissimo: raccolti 31.600 euro da destinare ai progetti 2025

Dal 2002 a oggi l’per la Solidarietà di Bergamo è stata in grado di erogare in favore del territorio ben tre milioni di: una storia che testimonia l’impegno instancabile dei volontari, il sostegno di amici e imprenditori e soprattutto la generosità di una comunità che nel momento del bisogno risponde sempre presente.Radici solide, che oggi permettono di programmare il futuro con ancora più entusiasmo, ma anche con grande responsabilità. L’attivitàproseguirà seguendo la vocazione che da sempre trascina l’associazione fondata da Giovanni Licini, quella di rimanere al fianco dei più deboli e dei più fragili, rispondendo in modo concreto alle necessità più impellenti.Per questo imessi in campo sono ancora una volta numerosi e molto ambiziosi, svelati durante la tradizionale cena diorganizzata per l’occasione al Feel Party Restaurant di Curno: dal potenziamento delle cure oncologiche alla clinica San Francesco, con altre 4 linee di chemioterapia in sinergia pubblico-privato col Papa Giovanni XXIII, al sostegno del progetto “Una casa in città per l’autismo” avviato all’interno della rinnovata Cascina Ponchia a Monterosso; dal contributo alla Comunità Shalom che si occupa della riabilitazione e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti a quelli destinati all’Aipd Bergamo, perdi autonomia abitativa, alla CasAlzheimer, per “l’adozione” di stanze o spazi comuni, e alla Croce Azzurra, per l’acquisto di una nuova ambulanza.