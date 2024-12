Udine20.it - WOW: il mentalista Francesco Tesei venerdì 13 dicembre a Lignano

Leggi su Udine20.it

Ritorna nel Circuito ERT il più granded’Italia,. Dopo aver portato Telepathy su quattro palchi del Friuli Venezia Giulia la scorsa stagione,andrà in scena in esclusiva regionale13alle 20.45 al Cinecity diSabbiadoro con il suo nuovo lavoro, Wow, ideato, come il precedente, assieme a Daniel Monti.I mentalisti sono in grado di intuire i pensieri delle persone, quindi di ‘leggere’ nella mente, oppure di condizionare i pensieri in modo da influenzare le azioni. Il mentalismo contemporaneo si avvicina molto ai mondi della psicologia e della comunicazione.Se Telepathy costruiva un ponte tra l’Amleto di Shakespeare e le ferite – personali e sociali – del post-pandemia, giocando con il tema della follia, della perdita e dello smarrimento, con Wowpunta il riflettore verso una delle caratteristiche fondamentali del suo lavoro, ma anche una delle esperienze umane più gratificanti: la meraviglia, quell’emozione che si ottiene, così la descrive Alessandro Baricco, quando si incontrano stupore e bellezza.