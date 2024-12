Liberoquotidiano.it - Wada, cambiano le regole. Ma... l'ultima beffa per Jannik Sinner: perché rischia grosso

Laha deciso di intervenire per evitare altri casi di contaminazione come quelli die Iga Swiatek. La polacca è stata sospesa per un mese, mentre l'altoatesino deve comunque affrontare una sentenza del Tas dopo il ricorso della stessacontro l'assoluzione decisa dall'Itia, ma è sicuramente una buona notizia che l'agenzia mondiale antidoping abbia deciso di usare il buonsenso e di aggiornare il codice. Le modifiche saranno effettive dal primo gennaio 2027, due quelle più rilevanti. Non si parlerà più di “prodotti contaminati” ma di “fonte contaminata”, in modo da comprendere “fonti di contaminazione come cibo o bevande, contaminazione ambientale o esposizione attraverso il contatto con una terza persona o un oggetto toccato da una terza persona”. Inoltre dovrebbe essere introdotto un elenco di quantità minime di sostanze vietate che non farebbero scattare un procedimento a carico dell'atleta.