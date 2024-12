Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2024 ore 19:27

11 DICEMBREORE 19.05 ALESSIO CONTIUN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMOLTO TRAFFICATA LA CAPITALE COME DI CONSUETO VISTO L’ORARIO, IN DETTAGLIO I MAGGIORI DISAGISUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSOIN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE A TRATTI DALLA CASSIA ALLA SALARIA, PROSEGUENDO DA BUFALOTTA A LA RUSTICA; TRA LE USCITE LAURENTINA EFIUMICINO E DA PORTUENSE ALLA AURELIAIN ESTERNA INVECE CODE A TRATTI DA LAFIUMICINO A VIA TUSCOLANA, POI INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA CASILINA E LA RUSTICAINCOLONNAMENTI SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI: PER LAVORI DA CORSO FRANCIA ALLA SALARIA E PER TRAFFICO DA MONTI TIBURTINI A SAN GIOVANNI, QUESTA LA CAUSA DELLE CODE IN INGRESSO ASUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE.