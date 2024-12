Thesocialpost.it - USA, McLaren 570S si spezza a metà dopo lo scontro con un albero: morti due ragazzi

Un incidente drammatico si è verificato lunedì 9 dicembre a Dallas, Texas, causando la morte di due giovani, Cristobal Flores Espino (29 anni) e Robert Rocha (31 anni), a bordo di una. L’auto, dal valore di circa 190mila euro, si è schiantata violentemente contro unndosi in due. Coinvolta nelloanche una donna, ancora non identificata, che viaggiava su una Toyota e ha riportato gravi ferite. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’incidente. Un video diffuso dalle reti locali mostra la devastazione dell’impatto, con lacompletamente distrutta. Secondo quanto riportato da WFAA-TV, l’auto sarebbe stata condotta a velocità molto elevata. Questo modello, come indicato sul sito ufficiale del produttore, è in grado di raggiungere i 200 km/h in soli 10 secondi, e gli investigatori ritengono che proprio l’eccessiva velocità sia stata la causa principale del tragico evento.