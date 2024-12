Feedpress.me - Un italiano su 3 capisce solo frasi brevi e semplici: siamo tra i Paesi con i punteggi più bassi sulle competenze cognitive

Leggi su Feedpress.me

In Italia ledegli adulti , stabili negli ultimi dieci anni, continuano ad essere lontane dai risultati medi Ocse in literacy (alfabetizzazione funzionale) , numeracy (abilità matematiche di base) e adaptive problem solving (risoluzione adattiva dei problemi) .. In particolare, in literacy , il 35% dei 16-65enni (media Ocse 26%) ottiene uno pari o inferiore al livello.