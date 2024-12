Justcalcio.com - TS – Conceicao e la frase ripetuta a Savona nel primo tempo di Juve-City

2024-12-12 00:05:15 Flash news da Tuttosport:Laha approcciato bene la partita contro il Manchester. A livello di atteggiamento la formazione di Thiago Motta è entrata in campo attenta, brava a chiudere gli spazi e ha provato qualche ripartenza per cercare di far male agli inglesi. Ottime le giocate di Yildiz sulla sinistra, mentre a sinistra, dopo la paura iniziale del problema alla caviglia destra, vuole essere servito di più dai compagni, soprattutto da, il colloquioPropriosono stati protagonisti di un siparietto curioso con il portoghese a colloquio con il terzino. L’esterno ha detto al compagno di essere spesso libero sulla destra e ddi voler esser servito con una frequenza maggiore per provare a impensierire il diretto avversario con le sue accelerazioni.