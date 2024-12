Ilfattoquotidiano.it - Theo Hernandez denuncia Fabrizio Corona. La conferma della compagna Zoe Cristofoli: “Già fatto. Per campare ne prova di ogni”

non è rimasto fermo a guardare. E muovendosi per vie legali, ha deciso direper le pesanti accuse mosse nella video-inchiesta del nuovo format “Falsissimo” condivisa sul suo canale Youtube: trattasi di una presunta aggressione del capitano rossonero nei confronti di una donna avvenuta lo scorso gennaio nel privè del locale “Basho” di Milano. Una ricostruzione presentata danei minimi dettagli, dai video esclusivi raccolti dalle telecamere di videosorveglianza – che vedrebbero, secondo, il capitano rossonero rintontito dagli effetti collaterali“droga strana” inalata da un palloncino – fino a un presunto documento legale (in possesso dell’ex paparazzo) firmato dall’avvocato die dal proprietario del locale. Un racconto che, secondo, non corrisponde al vero.