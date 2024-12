Quotidiano.net - Stop a Murdoch. Il suo impero sarà diviso tra quattro figli

Leggi su Quotidiano.net

Rupertha perso la battaglia per il controllo della successione al suomediatico:dei suoiadulti ne manterranno lo stesso potere di voto dopo la sua morte, nonostante il tentativo del magnate di passarlo al solo primogenito Lachlan. Lo riporta il New York Times (Nyt), che cita una decisione giudiziaria sigillata depositata nei giorni scorsi. "Un commissario del Nevada si è pronunciato clamorosamente contro il tentativo di Rupertdi modificare il trust di famiglia per consolidare il controllo dell’mediatico da parte delo maggiore Lachlan e mantenere la linea editoriale di destra di Fox News", scrive il Nyt. Il commissario, Edmund J. Gorman Jr, ha concluso in una decisione depositata sabato che il padre e ilo – a capo di Fox News e News Corp – hanno agito in "malafede" nel tentativo di modificare il trust irrevocabile, che divide equamente il controllo della società tra imaggiori di(Lachlan, James, Elisabeth e Prudence) dopo la sua morte, prosegue il giornale.