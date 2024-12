Sport.quotidiano.net - Serie D. I primi settantacinque anni della Forsempronese, la storia del club raccontata a puntate

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il sodalizio, fondato nel 1949 nei locali di quello che all’epoca era il cinema Italia, in occasione del prestigioso traguardo dei 75di attività sportiva ripercorrerà tutta la suain due serate aperte al pubblico ed a tutti i tifosi del "Fosso" all’interno del rinnovato complesso Santa Barbara di Fossombrone, ex cinema Italia. "La prima delle due serate – spiega Alessandro Bianchi che presenterà e modererà l’evento – è in programma questa sera alle 20,30 durante la quale, insieme alla penna e mente storica del Fossombrone calcio Francesco Tramontana, con aneddoti, racconti e testimonianze ripercorreremo i50società. Un viaggio che parte daifondatori fino all’inizio del nuovo millennio. Nella seconda serata, in programma per domani alle 18.