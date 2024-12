Secret Level 2 | I produttori hanno parlato dei prossimi potenziali giochi

Leggi su Cinefilos.it

2: Ideiesecutivi di, Tim Miller e Dave Wilson,fatto un’anticipazione suidella seconda stagione e su ciò che vorrebbero vedere in futuro nell’antologia. Trasmessa in streaming su Prime Video,rifà i videoper il piccolo schermo, presentando titoli da Armored Core a Pac-Man in modi nuovi che rispettano comunque il materiale di partenza. Al momento sono stati rilasciati otto episodi, mentre i restanti sette sono previsti per il 17 dicembre 2024. La serie segue il successo dell’adattamento di Fallout realizzato da Prime Video all’inizio di quest’anno, segnando una nuova era di adattamenti diper la piattaforma di streaming.Parlando con Liam Crowley di Screen Rant, Miller e Wilsondiscusso le loro idee per una potenziale stagione 2 di, spiegando qualivorrebbero portare nella serie antologica.