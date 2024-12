Sciopero 13 dicembre Salvini firma per ridurlo a 4 ore Ma i sindacati dicono no | Disobbediremo

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteohato il provvedimento per ridurre logenerale di venerdì 13a 4 ore nel settore Tpl. “Hoto l’ordinanza per ridurre a 4 ore lodei trasporti previsto per questo venerdì – si legge in un post su X – Il doveroso diritto alla mobilitazione deve rispettare anche il diritto alla mobilità di lavoratori, cittadini, studenti e persone in cura, specialmente in un periodo critico come quello pre-natalizio. Serve buonsenso”. Lo, proclamato da Usb dalle 21 di giovedì 12sera alle 20.59 di venerdì 13, interesserà treni, metro, bus, tram, taxi e trasporto marittimo. E’ escluso invece il settore aereo, che manifesterà il 15. L’astensione dal lavoro interesserà anche i lavoratori della scuola e toccherà anche il comparto sanità.