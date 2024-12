Lettera43.it - San Vittore del Lazio, operaio di 53 anni morto sul lavoro dopo essere caduto dal tetto

Ennesima tragedia sul, questa volta in località San Cesario a Sandel(Frosinone). Nella mattinata di mercoledì 11 dicembre, undi 53da un’altezza di circa sei metri nell’area della Lamberet Spa, società francese specializzata nella realizzazione di rimorchi-frigorifero e nella trasformazione di furgoni adattandoli al trasporto alimentare. L’uomo era impegnato con un collega nella manutenzione deldi un capannone quando entrambi sono precipitati. Il 53enne è deceduto prima dell’arrivo in ospedale, mentre l’altro è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenute due ambulanze, i carabinieri di Sandele l’ispettorato della Asl di Frosinone. Dalle prime informazioni sembra che i due operai non fossero della Lamberet ma di una ditta esterna di manutenzioni.