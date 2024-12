Ilgiorno.it - Quarto Oggiaro, 16enne sequestrato e seviziato in uno scantinato: gli abusi filamti col telefonino

Milano – L'incontro tra i due minorenni, sfociato in sevizie esessuali su un ragazzo di 16 anni, sarebbe dovuto a un debito di circa 90 euro che la vittima aveva con il conoscente 14enne ora sottoposto a fermo. Ilsarebbe stato attirato in una trappola, in un appartamento alla periferia Nord di Milano, dove alla richiesta di saldare il debito sono seguite le violenze a cui avrebbe partecipato anche l'uomo di 44 anni, intervenuto in un secondo momento e anche lui fermato dalla polizia. Ilinfine è riuscito a fuggire dallo stabile e, seminudo, è corso sulla strada fino a incontrare una Volante che lo ha soccorso in via Amoretti, zona. Il ragazzo era sotto choc, e nelle ore successive gli investigatori hanno raccolto la sua testimonianza ricostruendo scene da film dell'orrore.