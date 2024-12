Quotidiano.net - Psicologa radiata per video su TikTok sul femminicidio di Alessandra Matteuzzi

In almeno cinquesu, laManuela Bargnesi discuteva deldi, ammazzata a martellate, calci, pugni e colpi di panchina dall’ex Giovanni Padovani, a Bologna due anni fa. Spiegava di seguire Padovani "da prima dei fatti", e come secondo lei Padovani (ergastolo in primo e secondo grado per quel delitto) non avesse "il profilo del killer", ma avesse agito "con una violenza non sua, bensì rispecchiata e proiettata" dalla "relazione tossica" con. Tanto da diventare "il mostro con cui si era relazionato", e la "vera vittima". Per questo, non solo Stefania, sorella di, mesi fa l’ha querelata, assistita dall’avvocata Chiara Rinaldi; ma ora l’Ordine degli psicologi delle Marche l’ha. Bargnesi, in dei filmati condivisi tra dicembre 2023 e gennaio 2024, si era occupata del delittosviscerando il rapporto tra la vittima e l’ex (che Bargnesi ha detto di conoscere "fin da bambini") basandosi su quanto raccontatole dall’imputato nei colloqui in carcere.