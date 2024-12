Sport.quotidiano.net - Promozione: Fermignanese batte Jesina e conquista il primato, Vismara imbattuta

Cinque vittorie e due pareggi hanno caratterizzato la penultima giornata del girone d’andata in. Lacontro laperde lo scontro diretto e ile viene raggiunta al secondo posto dal. Tra i successi importanti c’è quello del Villa San Martino contro il Barbara Monserra. Pari per il Lunano. I numeri. Lae il Tavullia Valfoglia vantano l’attacco più prolifico in fatto di marcature (23). La difesa che invece ha subito di più è quella dell’Appignanese (21). Ilè l’unica squadradel girone ed è la più votata ai pareggi (8). Il successo della capolistaa Jesi è commentato da mister Simone Pazzaglia: "È stata una bella partita e una bella vittoria da parte nostra, sono orgoglioso di ciò che stanno facendo i ragazzi come devono essere orgogliosi i tifosi e la gente di Fermignano, non capita spesso di vincere a Jesi.