Ilrestodelcarlino.it - Piano opere pubbliche Civitanova: critiche e dubbi sui finanziamenti

Ildelleapprovato dal Comune per il prossimo triennio prevede interventi per 60 milioni di euro nel 2025 e oltre 90 milioni nel 2026. Tuttavia, Francesco Micucci, capogruppo consiliare del Pd, critica duramente la lista delle, definendola "fuffa" e sottolineando chevedrà ben poco di quanto elencato. Micucci evidenzia che lerealisticamente fattibili dovrebbero essere finanziate con risorse certe o contributi già arrivati al Comune. Tuttavia, igarantiti dagli oneri di urbanizzazione ammontano a circa 5.5 milioni, mentre il Comune ha incassato solo circa 2.5 milioni nel 2024, nonostante il boom edilizio. L'esponente dell'opposizione solleva anche il "giallo" delle risorse derivanti dalla vendita della Gas Marca, che erano state indicate come fonte di finanziamento per lavori previsti nel 2025, ma ora sostituite dagli oneri di urbanizzazione.