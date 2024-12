Linkiesta.it - Perché il supercalcolo non può più essere considerato un accessorio

Leggi su Linkiesta.it

Nel 1954 Enrico Fermi scriveva una lettera al Rettore dell’Università di Pisa con una richiesta che sembrava, all’epoca, avveniristica: un nuovo calcolatore per supportare gli studi nel campo della fisica . Quell’intuizione dello scienziato italiano, come sue tante altre, avrebbe tracciato una linea di confine tra passato e futuro. Oggi, settant’anni dopo, siamo immersi in una rivoluzione tecnologica che spinge la scienza verso territori che solo la potenza delpuò esplorare. In ogni settore, dalla fisica alle scienze dei materiali, dall’energia alla salute, ilè diventato un abilitatore imprescindibile dell’innovazione.In questo momento storico, la complessità dei problemi da affrontare e la necessità di portare l’innovazione in prodotti o processi fruibili rapidamente dal mercato non possono piùaffrontate con sistemi di elaborazione dati tradizionali.