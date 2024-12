Liberoquotidiano.it - Omicidio Thompson, Luigi Mangione si dichiarerà non colpevole e dirà no a estradizione

New York, 11 dic. (Adnkronos) -, il 26enne italoamericano incriminato per l'di Brian, il Ceo di UnitedHealthcare freddato per strada a Manhattan mercoledì scorso, si opporrà all'dalla Pennsylvania, dove è stato arrestato, nello Stato di New York. In questo modo potrà essere bloccato per settimane il trasferimento, dando più tempo per organizzare la difesa agli avvocati del giovane, che proviene da una ricca e prominente famiglia italoamericana del Maryland. Il suo avvocato, Thomas Dickey, ha infatti già dichiarato, in diverse interviste, che il suo cliente siinnocente delle accuse per le quali è stato arrestato in Pennsylvania e farà lo stesso per quelle dia New York. E quindi tornerà a chiedere la libertà su cauzione che ieri gli è stata negata nell'udienza, durante la qualeha urlato: "questo non ha senso ed è un insulto all'intelligenza degli americani".