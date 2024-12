Ilpescara.it - Morto Gabriele Saraullo, fondò l'Abruzzo Touring: a Pianella l'ultimo saluto

Leggi su Ilpescara.it

, imprenditore noto per aver fondato l', compagnia di noleggio autobus.si è spento a 91 anni nella giornata di lunedì 9 dicembre a Cepagatti.La salma è stata esposta nella “Casa Funeraria Mambella” a Montesilvano in via Fosso Foreste 38.