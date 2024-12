Sport.quotidiano.net - Monza in crisi: Alessandro Bianco e Nesta cercano riscatto in Serie A

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il volto delsi chiama, centrocampista, 22 anni. Quando lunedì sera si presenta al tavolo della conferenza stampa, il fedelissimo di- i due erano insieme alla Reggiana - non può nascondere con le ciabatte i segni sui calzettoni di una serata piena di sforzi, eppure senza risultato. Il volto era quasi segnato dalle lacrime, il tono di voce strozzato dal magone. Gli farà seguito l’allenatore, e che fatica spiegare una sconfitta casalinga arrivata con maggiore possesso palla, 27 tiri e 10 corner battuti: non ce la farà. Non c’è una spiegazione. Una forse sì, e la dà lui stesso: "Non possiamo creare così tanto e impegnare così poco il portiere". Perché, alle statistiche generali della partita, si aggiunge una più preoccupante che riguarda un singolo, Razvan Sava, classe 2002, fino al 2018 inD alla Pro Sesto e lunedì all’esordio assoluto inA con la maglia dell’Udinese: il 3 al numero delle parate, di cui soltanto una degna di nota su colpo di testa di Djuric poco dopo il momentaneo pareggio.