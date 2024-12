Lettera43.it - Mondiali 2034 in Arabia Saudita, Amnesty International contro la Fifa: «Decisione sconsiderata»

e altre 20 organizzazioni che si occupano di diritti umanitari si sono scagliatilaper la scelta di assegnare idi calcioall’. Una vicenda che ricalca quanto accaduto già prima del torneo disputato In Qatar nel 2022, con l’organizzazione ad attaccare la federazione per una scelta considerata «pericolosa per i diritti umani». In una lunga nota,ha spiegato di avere al proprio fianco anche «organizzazioni per i diritti umani della diaspora, gruppi di lavoratori migranti da Nepal e Kenya, sindacati internazionali, rappresentanti dei tifosi e organizzazioni globali per i diritti umani».L’annuncio della candidatura dell’a Riyadh (Getty Images).Cockburn: «Ladeve cambiare rotta»Steve Cockburn, responsabile Diritti del lavoro e sport di, ha quindi dichiarato: «Ladelladi assegnare iall’, senza garantire adeguate protezioni per i diritti umani, metterà molte vite a rischio.