Oasport.it - Mondiale scacchi 2024, Ding Liren-Gukesh oggi: orario 11 dicembre, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Si riparte da un’immagine. Una stretta di mano, un attimo, ed è così che alla tredicesima e penultima partita del matchdiDommaraju si trovano sul 6-6. Lo spettro degli spareggi è più vicino, ma prima ci sono queste due potenziali sfide di fuoco.Lo sfidante indiano deve mandare un chiaro e forte segnale al Campione del Mondo, anche perché avrà per l’ultima volta il Bianco in questa situazione. A Singapore, dopo giorni di sostanziale quiete, la domenica e il lunedì hanno determinato un susseguirsi di emozioni scarsamente controllabile, ed adesso si giunge al momento della verità. Come gestiranno i due l’accoppiata di confronti che può decidere l’iride?Il confronto per il Campionato del Mondo traDommaraju va in scenadalle ore 10:00 (tredicesima partita).