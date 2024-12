Meloni è la persona più potente d' Europa secondo Politico

Leggi su Agi.it

AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia, è stata scelta dacome "Lapiùd'" nella sua classifica per il 2025. "Chi chiami se vuoi parlare con l'? Se sei Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo e consigliere chiave del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, il numero da chiamare è quello di Giorgia", cosi' il sito presenta la premier nella descrizione del riconoscimento. "In meno di un decennio, la leader del partito di destra Fratelli d'Italia è passata dall'essere liquidata come una stravagante ultranazionalista all'essere eletta primo ministro d'Italia, affermandosi come una figura con cui Bruxelles, e ora Washington, possono lavorare", si legge ancora. "La reazione dei leader dell'Unione europea è passata dall'indifferenza all'approvazione, con molti che hanno accettatocome la rappresentante gradita dello zeitgeist sempre più radicale che sta sbocciando su entrambe le sponde dell'Atlantico.