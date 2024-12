Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: l’indiano perde il vantaggio di tempo sul cinese, posizione molto interessante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:25 Cosa farà, now only 10 minutes up on the clock, is thinking again after 16.Bxf6, but it seems only 17.Nxf6+ keeps any advantage for White! #pic.twitter.com/FdlUSvCM73— chess24 (@chess24com) December 11,12:24 Sotto i 50 minuti a dis. Che ha perso quasi tutto ilrale nei confronti di, e anche questo è un pattern ormai già visto e rivisto nel corso di questo confronto.12:22 Va detto che su Cxf6avrebbe tre possibilità di cattura, di Donna, Torre o pedone. La situazione piùpotremmo probabilmente vederla qualora ci fosse la cattura di Donna, con il lato di Re del Bianco che dovrebbe essere tenuto sopra una certa soglia d’attenzione.