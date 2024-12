Movieplayer.it - Life is Strange - Double Exposure, recensione: uno sguardo al nuovo struggente capitolo della saga

Qualche nostra considerazione sul sequel diretto del primodell'amatissimadi videogiochi che ci riporta nei panni di Max Caulfield.isè sicuramente un titolo che ha fatto la storia dei videogiochi a trame interattive: le vicende di Max e Chloe nel lontano 2015, hanno conquistato un gran numero di videogiocatori, anche i più esigenti, gettando un po' le basi per un genere che nel corso degli anni successivi ha visto quel capolavoro che è Detroit: Become Human e il meno ispirato ma comunque interessante horror Until Dawn (del quale è da poco uscito il remake). Per quanto riguarda, invece, lalegata ais, al primo gioco ne sono seguiti altri che raccontavano nuovi aspetti .