Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Bisseck senza paura, De Vrij c’è. Thuram-Taremi: manca la porta

SOMMER 6,5. Rende semplici interventi che non sempre lo sono. Punito nel finalecolpe specifiche.6. Non hadi giocarla, di avanzare, di mettere il piede a contrasto. Chiude coi muscoli un po’ in affanno. DE6,5. Tante respinte nel calderone dell’area interista. Sbroglia parecchie matasse, non quella sul gol di Mukiele. BASTONI 6. Molto attento a non scoprire la profondità. La connessione con Carlos Augusto funziona a tratti. DARMIAN 6. Gara prettamente vissuta dietro la linea di centrocampo. Svirgola il pallone crossato da Wirtz su cui il Bayer arriva al vantaggio. FRATTESI 6. Sempre pronto a lanciarsi nello spazio che si apre. Sbaglia un passaggio comodo per mandare in, poi si dedica soprattutto a coprire. CALHANOGLU 6,5. Legge difensivamente il gioco come pochi altri al mondo.