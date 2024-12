Ilfattoquotidiano.it - L’allarme di Manfredi (Anci): “Tagli continui, nel giro di 2 – 3 anni i comuni non potranno più sostenere i servizi”

“Neldi due-trearriveremo alla insostenibilità neia livello territoriale. Questo perché oggi i cittadini chiedono sempre di più, chiedono sempre piùe il Patto di stabilità ci dice che avremo sempre di meno“. A lare, non il primo di questo tenore proveniente dagli enti locali, è stato il presidente nazionale dell’(l’associazione deiitaliani) e sindaco di Napoli, Gaetano, parlando all’assemblea generale dell’Upi, ha osservato che “Questo sistema collasserà in breve tempo, ecco perché il problema della finanza locale va affrontato con dei conti seri”. Secondo il presidentenell’applicazione del Patto di stabilità, sottoscritto dall’Italia e da paesi Ue, “c’è la riduzione della spesa prima netta, che è la spesa corrente, si tratta più una stabilizzazione ma sappiamo che con l’inflazione e l’incremento dei costi e la necessità di ampliare inei fatti significaarla, va affrontato perché ie le province sono quelle che erogano più, quindi questoo alla spesa corrente incide sue province che hanno giàato la spesa corrente in questie non possono fare la parte che devono fare gli altri”.